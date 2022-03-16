Допоможуть повернути здоров'я і подолати стрес: названо найкорисніші каші

Каша / Yapokupayu

Каші є обов'язковим елементом здорового раціону. Під час війни і стресу наш організм вимагає більше поживних речовин.

Як відзначають дієтологи, каші перетравлюються не менше 4 годин, тому прекрасно втамовують відчуття голоду і насичують організм.

Фахівці відзначають, що найкорисніші крупи - необроблені. Вони нормалізують рівень цукру в крові, корисні для діабетиків, насичують організм вітамінами групи В, великою кількістю мінералів і рослинних білків, пише Foodandmood.

Найкорисніші каші:

Перлова

Вівсянка

Пшоняна

Кукурудзяна

Пшенична

Ці крупи краще не варити, а заливати на ніч окропом, гарячою мінеральною водою або кефіром.

Рис допомагає очистити кишечник, але з такою кашею слід бути обережними.

Пшенична каша регулює обмін речовин, знижує рівень холестерину і виводить токсини.

Кукурудзяна каша активізує вироблення обміну ферментів, її ще називають"їжею красунь", так як вона сприятливо впливає на стан волосся, шкіри і нігтів.

Вівсяна каша допомагає очистити організм від токсинів і має протимікробну дію.

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