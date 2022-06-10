Чому випадають вії: топ-5 головних причин

Причини випадання вій / Фото Instagram

Дівчата хочуть зберегти ефектний погляд на багато років, але деякі повсякденні звички можуть тільки шкодити віям і сприяти їхньому випадання.

Причиною випадання вій є звички, які з кожним днем роблять їх слабкішими.

Чи не змивання макіяжу перед сном

Часто перед сном на зняття макіяжу не вистачає ні часу, ні сил. Однак, сон з тушшю не призводить ні до чого доброго.

Важливо враховувати, що речовини, які містяться в туші, роблять вії твердішими, а тому вразливіші для зовнішніх впливів. При цьому можливість їхнього пошкодження зростає в кілька разів.

Важливо, що при видаленні туші з вій, речовина має розм'якшити ще до того, як ви почнете видаляти її. Саме тому варто мати спеціальні засоби для зняття макіяжу очей на масляній основі.

Неправильне зняття накладних вій

Під час знімання накладних вій поспішати не варто. Якщо позбавлятися їх різкими неакуратними рухами, то доведеться позбутися чималої кількості вій за раз.

Використання водостійкої туші щодня

Водостійка туш, мабуть, найулюбленіший засіб жінок в дощову погоду. Однак, використовувати її без приводу на регулярній основі, коли за вікном сухо, не варто.

Як правило, водостійка туш має сильну хімічну формулу, тим самим шкідлива для вій. При нанесенні така речовина створює додатковий стрес для вій, а при спробі швидкого, але безграмотного зняття призводить до втрати вій.

При частому видаленні такої туші є високий ризик пошкодити лінію вій і значно послабити їх.

Підкручування вій після нанесення туші

Щоб надати віям бажаного хвилеподібного вигляду, варто подбати про це до нанесення туші, але ні в якому разі не після.

Також, під час накручування вій, потрібно не наближатися до лінії їх підстави. Це може пошкодити кутикулу вій і викликати їхнє випадання.

Нанесення туші в кілька шарів

Туш сильно впливає на структуру вій, як механічну, так і хімічну. В результаті вони виглядають ефектнішими, але практично перестають дихати. Тому, це одне з головних причин, чому вони стають слабкішими і тоншими.

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