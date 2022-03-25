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Чому потрібно обов'язково їсти горіхи кожен день під час війни

25 березня 2022, 22:30

Горіхи - це концентроване джерело поживних речовин.

горіхи_ореховий спас_еда_праздник
Горіхи / 1zoom.ru

Під час війни в Україні потрібно звернути увагу на своє харчування. Є прості продукти, які допоможуть підтримати організм в цей непростий час.

Дієтолог Світлана Фус у своєму Instagram розповіла, що потрібно обов'язково включити в свій раціон.

За словами фахівця, українцям варто їсти горіхи. Горіхи - це концентроване джерело поживних речовин (вітамінів, мінералів, клітковини).

У них досить багато жирів (50-65 г на 100 г продукту). Значна частина жирів в горіхах-цінні моно - і поліненасичені жирні кислоти, що відносяться до групи омега-9, омега-3 і омега-6. Тому, горіхи позитивно впливають на функціонування серцево-судинної системи і мозку.

Скільки потрібно їсти горіхів в день

"У день потрібно з'їдати жменю горіхів. Це приблизно 30 грам на добу", - зазначає дієтолог.

По можливості, купуйте горіхи в шкаралупі, так як вона захищає цінні жири і вітамін Е від окислення. Є горіхи потрібно тільки в сирому вигляді, окремо від шоколаду і солодощів.

Пам'ятайте, підсушування горіхів ще одна велика помилка в сучасному харчуванні, оскільки висока температура руйнують жири і знижує вміст вітамінів.

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здоров'я горіхи Світлана Фус
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