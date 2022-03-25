Чому потрібно обов'язково їсти горіхи кожен день під час війни

Горіхи - це концентроване джерело поживних речовин.
Під час війни в Україні потрібно звернути увагу на своє харчування. Є прості продукти, які допоможуть підтримати організм в цей непростий час.
Дієтолог Світлана Фус у своєму Instagram розповіла, що потрібно обов'язково включити в свій раціон.
За словами фахівця, українцям варто їсти горіхи. Горіхи - це концентроване джерело поживних речовин (вітамінів, мінералів, клітковини).
У них досить багато жирів (50-65 г на 100 г продукту). Значна частина жирів в горіхах-цінні моно - і поліненасичені жирні кислоти, що відносяться до групи омега-9, омега-3 і омега-6. Тому, горіхи позитивно впливають на функціонування серцево-судинної системи і мозку.
Скільки потрібно їсти горіхів в день
"У день потрібно з'їдати жменю горіхів. Це приблизно 30 грам на добу", - зазначає дієтолог.
По можливості, купуйте горіхи в шкаралупі, так як вона захищає цінні жири і вітамін Е від окислення. Є горіхи потрібно тільки в сирому вигляді, окремо від шоколаду і солодощів.
Пам'ятайте, підсушування горіхів ще одна велика помилка в сучасному харчуванні, оскільки висока температура руйнують жири і знижує вміст вітамінів.
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