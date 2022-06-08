Чому не можна спати з мокрим волоссям: відповідь експертів

Сон з мокрим волоссям може привести до дуже сумних наслідків - від різних захворювань шкіри на голові до випадання волосся.
Іноді після вечірнього душу дуже хочеться лягти в ліжко і заснути з мокрим волоссям, адже сушити їх після насиченого дня просто немає сил.
Але робити так настійно не рекомендується, чому - розповіли експерти НашаМама.
Сон з мокрим волоссям може привести до дуже сумних наслідків - від різних захворювань шкіри на голові до випадіння волосся.
Зростання бактерій
Коли ви спите на мокрому волоссі, особливо, якщо вони у вас воно густе і довге - тепло від вашої голови і вода створюють вологу. А це ідеальне середовище для виникнення різних мікроорганізмів, які починають швидко розмножувати бактерії і грибки - на подушці, волоссі і шкірі голови.
Грибкові інфекції
Сон з мокрим волоссям може збільшити ризик виникнення грибкових інфекцій шкіри голови. Одним з таких грибків, які можуть рости в це вологому середовищі - Malassezia. Від цього грибка з'являється велика кількість лупи або дерматит.
Випадання волосся
Мокре волосся більш крихке і ламке, тому воно більш схильне до посічених кінчиків. Перекидання мокрого волосся, коли ви повертаєтеся уві сні, може викликати тертя. А це зробить ваше волосся ще більш сприйнятливими до ламкості.
Тому постарайтеся перед сном обов'язково підсушити волосся феном або природним шляхом. Обирайте рушники, які швидко вбирають воду, а наволочки змініть на шовкові - вони зменшують тертя.
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