Отруєння азотною кислотою: медики розповіли, як врятувати життя

Отруєння азотною кислотою - як врятувати життя / unsplash-com

Отруєння азотною кислотою під час воєнних дій можливо, якщо снаряди потраплять в цистерни з цією речовиною. Нещодавно подібна ситуація сталася в Луганській області і пари азотної кислоти в бік ворога.

Медики нагадують важливі правила для громадян, які можуть опинитися в такій ситуації. Ці поради можуть врятувати життя.

Азотна кислота дуже небезпечна при вдиханні, ковтанні і попаданні на слизові. Пари кислоти починають швидко вражати внутрішні органи.

При попаданні малих доз азотної кислоти на слизові дихальних шляхів, виникають ознаки бронхіту і починає крутитися голова.

Від великої дози азотної кислоти набрякають легені, і людина може померти від задухи. Якщо пари або кислота потрапляє в очі, починається кон'юнктивіт і відмирання рогівки. Це призводить до втрати зору.

Як мінімізувати ураження азотною кислотою

Щоб захиститися від цієї хімічної речовини, потрібно в першу чергу, сховатися в приміщенні, якщо ви в цей час перебували на відкритому просторі.

Якщо ви перебуваєте в приміщенні, то закрийте негайно всі вікна, двері. Бажано завісити віконні та дверні прорізи тканиною, яка змочена в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту.

Якщо ви були в укритті - залишайтеся там до офіційного повідомлення влади про подальший план дій.

Дуже важливо захистити дихальні шляхи від парів азотної кислоти. Кращий спосіб - надіти респіратор, якщо він у вас є.

На яку б частину тіла не потрапила азотна кислота, в очі, на шкіру або ж ви дихали парами отруйної речовини – негайно промийте уражені місця великою кількістю води.

Читайте також: