УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Здоров'я

Отруєння азотною кислотою: медики розповіли, як врятувати життя

22 квітня 2022, 04:27

Азотна кислота дуже небезпечна при вдиханні, ковтанні і попаданні на слизові. Пари кислоти починають швидко вражати внутрішні органи.

false
Отруєння азотною кислотою - як врятувати життя / unsplash-com

Отруєння азотною кислотою під час воєнних дій можливо, якщо снаряди потраплять в цистерни з цією речовиною. Нещодавно подібна ситуація сталася в Луганській області і пари азотної кислоти в бік ворога.

Медики нагадують важливі правила для громадян, які можуть опинитися в такій ситуації. Ці поради можуть врятувати життя.

Азотна кислота дуже небезпечна при вдиханні, ковтанні і попаданні на слизові. Пари кислоти починають швидко вражати внутрішні органи.

При попаданні малих доз азотної кислоти на слизові дихальних шляхів, виникають ознаки бронхіту і починає крутитися голова.

Від великої дози азотної кислоти набрякають легені, і людина може померти від задухи. Якщо пари або кислота потрапляє в очі, починається кон'юнктивіт і відмирання рогівки. Це призводить до втрати зору.

Як мінімізувати ураження азотною кислотою

Щоб захиститися від цієї хімічної речовини, потрібно в першу чергу, сховатися в приміщенні, якщо ви в цей час перебували на відкритому просторі.

Якщо ви перебуваєте в приміщенні, то закрийте негайно всі вікна, двері. Бажано завісити віконні та дверні прорізи тканиною, яка змочена в лимонній кислоті або слабкому розчині оцту.

Якщо ви були в укритті - залишайтеся там до офіційного повідомлення влади про подальший план дій.

Дуже важливо захистити дихальні шляхи від парів азотної кислоти. Кращий спосіб - надіти респіратор, якщо він у вас є.

На яку б частину тіла не потрапила азотна кислота, в очі, на шкіру або ж ви дихали парами отруйної речовини – негайно промийте уражені місця великою кількістю води.

Читайте також:

viber
війна в Україні хімічна зброя новини України
Реклама
Популярне
ЗСУ підуть на повне знищення військ Росії, якщо окупанти доб'ють Маріуполь - АрестовичЗСУ підуть на повне знищення військ Росії, якщо окупанти доб'ють Маріуполь - Арестович Гороскоп на сьогодні, 19 квітня 2022: Близнюкам - удача, Козерогам - підступи недругівГороскоп на сьогодні, 19 квітня 2022: Близнюкам - удача, Козерогам - підступи недругів "Відосики" закінчилися: ЗСУ знищили взвод солдатів з Чечні"Відосики" закінчилися: ЗСУ знищили взвод солдатів з Чечні Ядерний удар все ближче: чому Росія не може собі дозволити програти війну в УкраїніЯдерний удар все ближче: чому Росія не може собі дозволити програти війну в Україні Не кавказці: з'ясувалося, хто з окупантів творив найжорстокіші звірства щодо українцівНе кавказці: з'ясувалося, хто з окупантів творив найжорстокіші звірства щодо українців
Підтримайте Главред

Останні новини

05:00

"Тваринний страх перед Путіним і Росією": Ілларіонов пояснив позицію Франції та Німеччини

04:27

Отруєння азотною кислотою: медики розповіли, як врятувати життя

03:50

"Це ще попереду": Ілларіонов пояснив, як росіяни будуть розплачуватися за війну Путіна

03:22

Україну в травні чекають небезпечні явища: готуємося до максимальної спеки і атаки смерчівВідео

02:47

Андрій Данилко розповів, чому засмутився через заборону на в'їзд до Росії на 50 роківВідео

Реклама
02:15

Військовий експерт розповів, чому Путін відмовився штурмувати Азовсталь

01:41

Ця "банда" досі залишається дуже небезпечною: експерт закликав не недооцінювати армію Росії

01:05

Фінансовий гороскоп на тиждень 25 квітня - 1 травня: Левам - великі гроші, Рибам - везіння

00:56

Від борщів до бункера: голлівудський актор розповів про тривожну ніч в українському сховищіВідео

00:52

У США побачили ознаки підтримки збройних сил Росії з боку Китаю

00:51

Прикмети на 22 квітня: що не можна робити в Страсну п'ятницю і як уберегти будинок від бідиВідео

00:42

"Окупанти лише відтягують неминучість": головне з вечірнього звернення ЗеленськогоВідео

00:28

Великдень-2022: чому небезпечно відвідувати храми під час війни з Росією

00:04

Загроза вибуху в літаку: у Варшаві екстрено закрили аеропорт

21 квітня, четвер
23:41

Загроза втрати Маріуполя відступила: Арестович розповів, чого злякалася РосіяВідео

23:24

Куди зник співак Губін: переїзд з Росії і страшна хвороба

23:21

Макрон звернувся до Росії через важку ситуацію в Маріуполі

23:12

"Вірила, що не існує таких грошей": Осадча звернулася до зірок ,які "ґвалтують Україну"Відео

23:09

"Вбивали людей для розваги": Зеленський розповів нові подробиці звірств окупантів під КиєвомВідео

23:01

Як перевірити яйця на свіжість: названо п'ять простих способів

Реклама
22:51

Путін та Шойгу готували канцтабори для українців у Сибіру - РНБО

22:38

Розслідувачі злили в мережу фото, як Лавров з коханкою і Дерипаска з ескортницею їздили до Японії

22:16

"Провалились вхлам": терорист Гіркін висловився щодо повного провалу збройних сил РФВідео

22:12

Коханка Путіна знайшлася: Аліна Кабаєва з новим обличчям з'явилася в Москві

21:33

"Скоро ми переможемо": зірка збірної України з футболу розплакався перед журналістамиВідео

21:22

"Складне рішення" : в Єврораді пообіцяли Україні важке озброєння

21:14

Кровопускання: чиновники і олігархи з РФ гинуть сім'ями при загадкових обставинах

21:10

Астролог розповіла, коли війна в Україні закінчиться і буде підписаний мирний договірВідео

20:39

Шмигаль обговорив із Байденом нові санкції проти Росії

20:36

Кадиров пообіцяв Путіну вбити Зеленського - РНБОВідео

20:27

У російській глибинці згорів інститут, в якому розроблювали ракети "Іскандер"

20:22

"Святе сімейство": Молода дружина Макаревича показала ніжне фото з музикантом і новонародженим сином

20:04

Роман Цимбалюк. Путін поки не помер, а бариги вже з'явилися?Відеоблоги

20:00

Нова розмова орків: в ОРДЛО окупанти використовують чоловіків, як рабів

20:00

Постріл у себе: що означатиме ядерний удар Росії по Україні

19:53

Довжиною в 300 метрів: з'явилися супутникові знімки величезної братської могили під МаріуполемВідео

19:36

Путін влаштував ідеальний шторм: чому масова мобілізація доб'є РосіюПогляд

19:28

Неймовірне везіння і удача в грошах в травні: хто зі знаків буде притягувати до себе щастя магнітом

18:58

Тіла розкидало на кілометри: під Житомиром чоловік вмить втратив сім'ю від удару двох авіабомб РФВідео

18:29

Битва за Маріуполь – чому Путін відмовився від штурму заводу АзовстальПогляд

Реклама
18:04

У Маріуполі окупанти просто зараз бомблять територію АзовсталіВідео

17:35

Чому війна в Україні для Росії закінчиться крахом держави і революцієюПогляд

17:24

Надя Дорофєєва вперше розповіла про розлучення з Дантесом, а він побажав їй знайти своє коханняВідео

17:15

Звільнення країни і сильна армія: як сонячне затемнення 30 квітня відіб'ється на ситуації в Україні

17:14

"Чіткий сигнал Путіну, що він кінчений": Клімкін назвав умову прямої участі НАТО у війні

17:12

Важка артилерія і сотні тисяч боєприпасів: Байден оголосив про новий пакет допомоги УкраїніВідео

17:08

У Мангуші окупанти масово вирили братські могили для вбитих ними жителів Маріуполя - радник мера

16:50

Ведучий популярного російського шоу підтримав Україну і йде з телеканалу

16:49

Великодній кошик: що обов'язково потрібно святити в церкві на Великдень 2022, прості рецептиВідео

16:43

Повністю знищено не менше п'яти рот: російські ВДВ-шники бояться воювати в УкраїніВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти