Основи довголіття: Комаровський дав поради, як продовжити життя

Комаровський розповів, як продовжити життя / скріншот

Природа передбачила кілька дієвих способів, за допомогою яких людина може продовжити своє життя - це стосується правильного і активного способу життя.

Як розповів лікар Євген Комаровський у своєму журнал, довголіття частково запрограмоване генами людини. Він вважає, що довгожителі дійсно народжуються.

Продовжити своє життя можна за допомогою:

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Активного способу життя;

Здорового харчування;

Мотивації, сенсу існування - те, що змушує вставати з ранку, веде життя, того, заради чого живеш. До того ж важливо, щоб цей вектор був спрямований не назовні, а саме на себе, включав власні потреби, мрії й бажання.

Також лікар дав кілька порад літнім людям:

проводити багато часу на свіжому повітрі і бути активними - прогулюватися , танцювати, займатися скандинавською ходьбою, їздити на велосипеді, а не просто сидіти на лавці біля під'їзду;

робити профілактичні щеплення, захиститися від сезонних ГРВІ, дотримуватися соціальної дистанції, відмовитися від відвідування багатолюдних заходів, а також не забувати про носіння масок;

вчитися завжди і всюди. Лікар назвав цікавий факт, що кожна вивчена нова мова, кожна отримана додаткова освіта на 6 років подовжує молодість мозку;

часто спілкуватися з молоддю та дітьми.

Комаровський зазначив, що тривалість життя чоловіків менше, ніж у жінок. Все тому, що представники сильної статі, як правило, менш уважні до свого здоров'я, рідше реагують на симптоми й рідше ходять до лікарів.

Доктор зазначив, що людям слід систематично контролювати стан свого здоров'я, здійснювати профілактичні заходи щодо мінімізації захворюваності на серйозні інфекції та хвороби.

Крім того, важливо своєчасно реагувати на нетипові симптоми.

Раніше відомий доктор спростував популярний міф про те, що носіння памперсів, особливо тривале, призводить до безпліддя у хлопчиків.

Ця заява є вигадкою. Навіть при тривалому використанні температура всередині підгузника не перевищує 36 градусів, що не може привести до безпліддя. Крім того, це актуально для організму хлопчиків у віці не молодше 9-12 років.

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