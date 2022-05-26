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Небезпечна дитяча хвороба: в МОЗ розповіли, як захиститися

26 травня 2022, 23:56

Якщо дитина вчасно отримала щеплення від кашлюку, то це захворювання протікає в легкій формі і швидко закінчується одужанням.

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Коклюш удетей - в чому головна небезпека / Медіком

Коклюш - це захворювання дихальних шляхів, яке передається повітряно-крапельним шляхом при кашлі або чханні, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Дуже часто на кашлюк хворіють діти до 5 років. Якщо дитина вчасно отримала щеплення від кашлюку, то це захворювання протікає в легкій формі і швидко закінчується одужанням.

Важка форма хвороби зараз зустрічається у немовлят до року. Нерідко коклюш ускладнюється такими захворюваннями, як двостороння пневмонія, плеврит, гостра дихальна недостатність, що може привести до загибелі дитини.

Які ознаки

Тривалість періоду, за який інкубується коклюш у дорослих і дітей, становить 3-15 днів, а середня тривалість періоду інкубації - 5-8 днів.

Серед основних симптомів виділяють:

  • спазматичний кашель (може тривати до 3 місяців);
  • помірний жар;
  • нежить.

Ускладнення:

  • конвульсія;
  • пневмонія (запалення легенів);
  • енцефалопатія (ураження головного мозку);
  • апное (припинення дихальних рухів).

Як захиститися

Єдиний надійний захист - вакцинація. В Україні проти кашлюку вакцинують чотирма дозами: в 2, 4, 6 та в 18 місяців.

Прищеплюють вакциною АКДС, що захищає відразу проти коклюшу, дифтерії і правця.

Крім того, при появі нападу кашлю у дитини її потрібно посадити, трохи нахиливши корпус тіла вперед. У такому положенні дитині легше відкашлятися, і виключається можливість вдихнути блювотні маси при виникненні блювоти. Не потрібно терміново пригнічувати спазматичний кашель лікарськими засобами.

Лікування коклюшу у дітей, яким ще немає року, і з важкими формами хвороби зазвичай проводять в стаціонарі лікарні. В інших випадках діти отримують лікування вдома.

Також важливо дитині створити такі умови, щоб виключити всі дратівливі фактори, які можуть вплинути і викликати напад кашлю. Спазматичний кашель може з'явитися при переляку, раптових рухах, різких звуках. Дитяча кімната регулярно повинна мати приплив свіжого повітря, тому що це позитивно впливає на здоров'я дитини.

Перенісши це захворювання, організм набуває стійкий імунітет, тому захворіти на кашлюк вдруге майже неможливо.

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