Чи потрібно давати дитині додаткові вітаміни та коли бігти до лікаря

Які вітаміни давати дітям / iPhones

Дуже часто батьки хочуть допомогти "оздоровиться" своїм діткам і купують в аптеках вітаміни для чад, не замислюючись, чи дійсно це необхідно.

Дійсно, є випадки, коли вітаміни дитині потрібні, але найчастіше - діти збалансовано харчуються і отримують всі необхідні вітаміни і корисні мікроелементи з їжею, повідомляє пресслужба МОЗ.

"За умови повноцінного, різноманітного, здорового харчування дитина з високою ймовірністю отримає всі необхідні вітаміни і мінеральні речовини. На додаток, збільшена доза вітамінів без призначення лікаря може викликати неприємні симптоми і порушення обміну речовин", - зазначають медики.

Симптоми гострої нестачі вітамінів в організмі дитини:

слабкість

відсутність апетиту

випадання волосся

набряки кінцівок

кровотеча ясен

відчуття печіння / поколювання в руках і ногах

часті вірусні інфекції

Всі вітаміни приймаються тільки після обстеження і узгодження з лікарем.

Якщо дитина на веганській або вегетаріанській дієті, батькам слід приділяти особливу увагу стану дитини, адже B12 можна отримати тільки з їжі тваринного походження.

Симптоми нестачі вітаміну B12:

анемія - втома, блідість

жовтяниця

глосит - збільшений язик темно-червоного кольору зі згладженими сосочками

дратівливість

У разі появи таких симптомів, дитину треба показати лікарю.

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