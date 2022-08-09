Чи потрібно давати дитині додаткові вітаміни та коли бігти до лікаря

Дійсно, є випадки, коли вітаміни дитині потрібні, але найчастіше - діти збалансовано харчуються і отримують всі необхідні вітаміни.
Дуже часто батьки хочуть допомогти "оздоровиться" своїм діткам і купують в аптеках вітаміни для чад, не замислюючись, чи дійсно це необхідно.
Дійсно, є випадки, коли вітаміни дитині потрібні, але найчастіше - діти збалансовано харчуються і отримують всі необхідні вітаміни і корисні мікроелементи з їжею, повідомляє пресслужба МОЗ.
"За умови повноцінного, різноманітного, здорового харчування дитина з високою ймовірністю отримає всі необхідні вітаміни і мінеральні речовини. На додаток, збільшена доза вітамінів без призначення лікаря може викликати неприємні симптоми і порушення обміну речовин", - зазначають медики.
Симптоми гострої нестачі вітамінів в організмі дитини:
- слабкість
- відсутність апетиту
- випадання волосся
- набряки кінцівок
- кровотеча ясен
- відчуття печіння / поколювання в руках і ногах
- часті вірусні інфекції
Всі вітаміни приймаються тільки після обстеження і узгодження з лікарем.
Якщо дитина на веганській або вегетаріанській дієті, батькам слід приділяти особливу увагу стану дитини, адже B12 можна отримати тільки з їжі тваринного походження.
Симптоми нестачі вітаміну B12:
- анемія - втома, блідість
- жовтяниця
- глосит - збільшений язик темно-червоного кольору зі згладженими сосочками
- дратівливість
У разі появи таких симптомів, дитину треба показати лікарю.
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