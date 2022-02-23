Названо небезпечні продукти, які викликають безсоння

Фахівець і дієтолог Олена Кален перерахувала популярні продукти, вживання яких на вечерю може негативно позначитися на глибині і якості сну.

За її словами, при регулярному недосипанні знижується імунітет, в організмі накопичуються гормони стресу, погіршується загальний стан організму.

Крім того, людина швидше втомлюється і стає роздратованою, що нерідко веде до переїдання і виникнення зайвої ваги.

За словами фахівця, причиною безсоння можуть бути деякі продукти:

приготоване м'ясо (смажене або гриль),

помідори,

баклажан,

консервовані продукти,

соління (і овочі, і риба),

авокадо,

сир з цвіллю.

"Перераховані продукти можуть містити в досить великих кількостях тиранін. Ця амінокислота в організмі перетворюється в норадреналін (гормон стресу). Його концентрація в крові підвищується при всіх стресових ситуаціях. В результаті ми будемо відчувати себе перезбудженими, а вночі насилу засипати", - пояснила Кален у Instagram.

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Нагадаємо, раніше експерти розповіли, що хорошою комбінацією продуктів для підвищення імунітету організму є суміш лимона і імбиру.

До того медики стверджували, що риба лосось – потенційний розсадник китайського коронавірусу COVID-19. Інфекція в її м'ясі може бути життєздатною більше восьми днів.

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