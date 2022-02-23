Названо небезпечні продукти, які викликають безсоння

Ці продукти призводять до безсоння та стресу.
Фахівець і дієтолог Олена Кален перерахувала популярні продукти, вживання яких на вечерю може негативно позначитися на глибині і якості сну.
За її словами, при регулярному недосипанні знижується імунітет, в організмі накопичуються гормони стресу, погіршується загальний стан організму.
Крім того, людина швидше втомлюється і стає роздратованою, що нерідко веде до переїдання і виникнення зайвої ваги.
За словами фахівця, причиною безсоння можуть бути деякі продукти:
- приготоване м'ясо (смажене або гриль),
- помідори,
- баклажан,
- консервовані продукти,
- соління (і овочі, і риба),
- авокадо,
- сир з цвіллю.
"Перераховані продукти можуть містити в досить великих кількостях тиранін. Ця амінокислота в організмі перетворюється в норадреналін (гормон стресу). Його концентрація в крові підвищується при всіх стресових ситуаціях. В результаті ми будемо відчувати себе перезбудженими, а вночі насилу засипати", - пояснила Кален у Instagram.
Нагадаємо, раніше експерти розповіли, що хорошою комбінацією продуктів для підвищення імунітету організму є суміш лимона і імбиру.
До того медики стверджували, що риба лосось – потенційний розсадник китайського коронавірусу COVID-19. Інфекція в її м'ясі може бути життєздатною більше восьми днів.
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