УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Здоров'я

Названо небезпечні продукти, які викликають безсоння

23 лютого 2022, 00:12

Ці продукти призводять до безсоння та стресу.

Безсоння
Безсоння / ua.depositphotos.com

Фахівець і дієтолог Олена Кален перерахувала популярні продукти, вживання яких на вечерю може негативно позначитися на глибині і якості сну.

За її словами, при регулярному недосипанні знижується імунітет, в організмі накопичуються гормони стресу, погіршується загальний стан організму.

Крім того, людина швидше втомлюється і стає роздратованою, що нерідко веде до переїдання і виникнення зайвої ваги.

За словами фахівця, причиною безсоння можуть бути деякі продукти:

  • приготоване м'ясо (смажене або гриль),
  • помідори,
  • баклажан,
  • консервовані продукти,
  • соління (і овочі, і риба),
  • авокадо,
  • сир з цвіллю.

"Перераховані продукти можуть містити в досить великих кількостях тиранін. Ця амінокислота в організмі перетворюється в норадреналін (гормон стресу). Його концентрація в крові підвищується при всіх стресових ситуаціях. В результаті ми будемо відчувати себе перезбудженими, а вночі насилу засипати", - пояснила Кален у Instagram.

Реклама

Нагадаємо, раніше експерти розповіли, що хорошою комбінацією продуктів для підвищення імунітету організму є суміш лимона і імбиру.

До того медики стверджували, що риба лосось – потенційний розсадник китайського коронавірусу COVID-19. Інфекція в її м'ясі може бути життєздатною більше восьми днів.

Читайте також:

viber
здоров'я безсоння
Зараз ви переглядаєте новину «Названо небезпечні продукти, які викликають безсоння». Інші новини медицини читайте в розділі «Здоров'я». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Спалить жир на животі: названо найкращий сік для схудненняСпалить жир на животі: названо найкращий сік для схуднення "Поки світ божеволіє": Лорак похизувалася чималими грудьми у всіх ракурсах"Поки світ божеволіє": Лорак похизувалася чималими грудьми у всіх ракурсах Гороскоп Таро на тиждень 21-27 лютого: Левам - небезпечні спокуси, Близнюкам - важке рішення, Скорпіонам - сваркиГороскоп Таро на тиждень 21-27 лютого: Левам - небезпечні спокуси, Близнюкам - важке рішення, Скорпіонам - сварки Україна встояла, агресор статегічно програв головну битвуУкраїна встояла, агресор статегічно програв головну битву Тепер офіційно: відомо ім'я представника України на Євробаченні-2022 в ТуриніТепер офіційно: відомо ім'я представника України на Євробаченні-2022 в Турині

Останні новини

00:16

Блінкен скасував свою зустріч із Лавровим: у чому причина

00:12

Названо небезпечні продукти, які викликають безсонняВідео

22 лютого, вівторок
23:58

Росія не зупиниться на Донбасі: під загрозою Харків, Херсон та Київ - ЗМІ

23:27

У США заявили, що Північний потік-2 не запустять, 11 млрд дол витрачені даремно - ЗМІ

23:06

Якщо українці сьогодні промовчать, то завтра зникнуть - ЗеленськийВідео

Реклама
23:05

Зеленський закликав українських політиків до єдності

22:52

На зміну "нас там нема" прийшло "ми все-таки тут": Зеленський висловився щодо визнання Росією "ЛДНР"Відео

22:48

Шмигаль відповів на ультиматум Путіна

22:42

Зеленський оголосив про призов резервістів в особливий період: звернення президентаВідео

22:14

Верховна рада завтра проголосує за санкції проти ДерждумиВідео

22:08

В Україні можуть запровадити надзвичайний стан: підсумки зустрічі депутатів із ЗеленськимВідео

21:48

Росія намагається організувати тюремні бунти в Україні - Малюська

21:32

"Починаючи з середи": Байден оголосив про запровадження нових санкцій проти Росії

21:11

"Більше ніякого шопінгу в Мілані і вечірок в Сен-Тропе": Боррель про санкції ЄС проти РосіїВідео

21:05

Дністровську ГЕС взяли під посилену охорону: перевірки транспорту та документів

21:01

Термінове звернення Джо Байдена після визнання Путіним "ЛДНР": всі подробиціВідео

20:53

Право на владу дивитися онлайн: аншлюс Донбасу. Чого чекати від Путіна далі?

20:52

Київські тролейбуси можуть зупинитися: у чому проблемаВідео

20:40

Обстріли Попасної: без води залишилися тисячі жителів, школа та дитсадочок

20:37

Путін каратиме за порівняння його з Гітлером - Дума проголосувала за штрафи і арешт для громадянВідео

Реклама
20:37

Неймовірна грошова удача і достаток круглий рік: три знаки зодіаку стануть багатшими в рік ТиграВідео

20:09

Загострення на Донбасі: Укрзалізниця змінює графік руху поїздів

19:55

Євросоюз запровадив нищівні санкції проти Росії через "ЛДНР"Відео

19:53

МЗС РФ терміново евакуює персонал свого посольства з КиєваВідео

19:51

Визнання кордонів "ЛДНР" і ультиматум по Криму і НАТО: головні заяви Путіна на пресконференції

19:50

Мета "ЛДНР" - весь Донбас: Путін та Росія визнали їх "Конституції"

19:45

МАУ різко підвищили ціни на авіаквиткиВідео

19:34

Кордони "ЛДНР" переглянуть: у Лаврова зробили заяву щодо Донбасу

19:25

Путін отримав право використовувати війська Росії на Донбасі

19:19

Ультиматуми Путіна: Україна має визнати Крим та відмовитися від вступу до НАТО

19:15

Путін хоче повести Україну шляхом ГрузіїПогляд

19:02

"Ми ж попереджали РФ": США підтримали зупинку сертифікації ПП2 і заявили про "власні заходи"

19:01

Спірні питання по "кордонах" " ДНР " і " ЛНР " будуть вирішені шляхом переговорів - ПутінВідео

19:01

Президент РФ зажадав від України роззброєння

18:55

"Все буде добре для кожного з нас": Океан Ельзи дали імпровізований концерт просто небаВідео

18:49

"Зараз найнебезпечніший момент у сфері безпеки": Столтенберг про ситуацію навколо УкраїниВідео

18:42

Росія офіційно виходить з Мінських угодВідео

18:28

"Це страшно і пахне оголошенням війни всьому світу": Ахеджакова прокоментувала політику РФВідео

18:07

Щасливі події, здійснення бажань і успіх у справах і любові: названі везунчики березня за гороскопомВідео

18:03

Байден виступить з терміновим зверненням до України після визнання Путіним "ЛДНР"Відео

Реклама
17:56

"З повагою і розумінням": Білорусь відреагувала на визнання "ЛНР" і "ДНР"Відео

17:52

Астролог озвучила руйнівний сценарій для України після визнання Путіним "ЛДНР"Відео

17:34

Розрив стосунків - це не оголошення війниПогляд

17:33

"Віддавати свої землі божевільному ми не будемо": Роман Зозуля передав Путіну "полум'яний привіт"

17:23

Вербна неділя 2022: дата, традиції та заборони дня

17:21

"Вбивцям не місце на конкурсі": українці вимагають відсторонити Росію від участі в Євробаченні-2022

16:58

Розрив дипвідносин України з Росією - що це означаєВідео

16:44

Євросоюз підготував жорсткі санкції проти 350 депутатів Держдуми РФ

16:40

Ситуація різко змінилася: долар в Україні подолав позначку 29 гривеньВідео

16:39

Атака РФ і бездіяльність в ООН: Україна готує контрудар через порушення "Будапешту"

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти