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Названі несподівані причини зубного болю: коли слід бігти до лікаря

29 травня 2022, 02:00

Вчені кажуть, що у витривалих спортсменів ризик отримати патологічну стертість зубів у вигляді каріозних порожнин і зносу емалі вище

стоматолог
Фахівці назвали несподівані причини зубного болю / УНІАН

Є багато людей, які панічно бояться відвідувати стоматолога, а зазвичай вже біжать до лікаря, коли зубний біль стає неможливотерпіти, пише HeadInsider.

Причини зубного болю можуть бути дуже різноманітні, попри те, що люди звикли у всьому звинувачувати карієс. Однак, це помилка, адже за больові відчуття в ротовій порожнині можуть бути спровоковані різними інфекціями.

Інтенсивне фізичне навантаження

Вчені кажуть, що у витривалих спортсменів ризик отримати патологічну стертість зубів у вигляді каріозних порожнин і зносу емалі вище. Це пояснюється посиленим диханням, через якого кількість слини в роті зменшується, і зуби піддаються більшому руйнуванню бактеріями.

Скрегіт зубами уві сні

Це явище, коли люди скриплять зубами уві сні або міцно їх стискають, відоме також під назвою бруксизм. Цей процес можна контролювати, але в результаті подібних непорозумінь зуби стають більш чутливими. Це також може стати причиною головних болів, болів в щелепах, шиї і вухах.

Осідання ясен

Цей процес пов'язаний з відділенням ясен від зубів, що є досить частим явищем в стоматологічній практиці. Внаслідок осідання ми відчуваємо неприємний біль, який пов'язаний з оголенням зубів біля ясен і їхньою надмірною чутливістю.

Проблеми в носових пазухах

Гайморит або синусит може провокувати зубний біль, що особливо стосується верхніх зубів. Дуже часто такий біль говорить про наявність запальних процесів саме в гайморових пазухах. Звичайно ж, коли болять зуби, то потрібно йти до стоматолога. Провівши обстеження, він виявить реальну причину, і при необхідності направить вас до іншого фахівця.

Нещодавній візит до стоматолога

Після відвідування зубного лікаря людина зазвичай очікує на поліпшення стану і стихання болю. З болем, на жаль, це не завжди так. Адже будь-які маніпуляції з зубом - це хоч і контрольована, але все ж травма. Тому залишаючи стоматологічний кабінет, людина може ще якийсь час відчувати біль.

Інфекції в яснах

Часто пародонтальне захворювання супроводжується чутливістю зубів, осадкою ясен, набряками або почервонінням ясен, кровоточивістю, а також больовими відчуттями під час жування і неприємним запахом з рота. Як правило, досить комплексного лікування ясен, щоб перестали боліти зуби.

Стискання зубів

При частому напруженому стисненні щелеп можуть спостерігатися головні болі, болі у вухах, болючість м'язів і чутливість зубів.

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