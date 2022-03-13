Названо дивовижний продукт, який запобігає старіння

З настанням повномасштабного вторгнення Росії в Україну кожен з нас відчуває стрес і тривогу. Щоб запобігти проблемам з організмом і швидкому старінню лікарі назвали дивовижний продукт.

Медики відзначають, що важливо стежити за тим, що ви їсте, і додавати в свій раціон продукти, які містять корисні жири, нежирні джерела білка і тонни антиоксидантів, тому що все це насичує нас зсередини. Але, є одна їжа, яка переважає над іншими, це - жирна риба, пише eatthis.

Жирна риба - містить омега-3 жирні кислоти, які захищають від запалень і окисного стресу, що може привести до серцевих та інших захворювань.

Як риба допомагає боротися зі старінням шкіри і стресом

При постійному вживанні риби спостерігається зменшення набряків і здуття живота, зменшення висипань і зморшок.

Також жирна риба містить велику кількість білка і корисних жирів. Це спонукає тіло виробляти еластин і колаген, які ми втрачаємо з кожним роком.

Крім того, деякі жирні сорти риби багаті селеном - антиоксидантом, що запобігає пошкодженню шкіри ультрафіолетовим випромінюванням, що створює шар захисту влітку.

Найкращим продуктом, що уповільнює старіння, є лосось. Він містить особливий антиоксидант, званий астаксантином, який надає рожевий відтінок шкірі.

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