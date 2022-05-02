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Медики розповіли, який алкоголь найшкідливіший для серця

2 травня 2022, 04:20

Суміш алкоголю - депресанта, і кофеїну - стимулятора, може надати шкідливу дію на серце і всі системи органів.

Алкоголь
Який алкоголь найнебезпечніший для серця / blog.nebula.org

Медики розповіли, який алкоголь є найшкідливішим для серця, а які види спиртних напоїв можна собі зрідка дозволити, пише Eatthis.

Йдеться про коктейль Еспресо мартіні Espresso Martini-коктейль на основі горілки, кавового лікеру, кави еспресо і цукрового сиропу.

"Суміш алкоголю-депресанта, і кофеїну-стимулятора, може мати шкідливу дію на серце і всі системи органів", - пояснює лікар Сідні Грін.

Справа в тому, що кофеїн прискорює серцевий ритм, підвищує кров'яний тиск і активізує центральну нервову систему.

Згідно з останніми дослідженнями, саме по собі вживання кави може знизити ризик серцевої недостатності. Проблема з еспресо мартіні полягає в тому, що кава змішується з алкоголем.

"Кофеїн маскує дію алкоголю, що може призвести до того, що хтось вип'є більше, аніж зазвичай може витримати", - зазначає медик.

Крім впливу на серце, еспресо-мартіні, ще й дуже калорійний та солодкий.

"Алкоголь - це токсин для організму, і від його вживання немає жодної користі для здоров'я. Але якщо ви хочете побалувати себе менш небезпечним варіантом є вино, чистий алкоголь з льодом, пиво або сидр", - додала лікар.

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