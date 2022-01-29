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Які продукти заборонено готувати в мультиварці - список

29 січня 2022, 02:16

Мультиварка - одна з найкорисніших кухонних девайсів на сучасній кухні, вона спрощує і зменшує час приготування їжі.

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Що заборонено готувати в мультиварці

Мультиварка-одна з найкорисніших кухонних девайсів на сучасній кухні, вона спрощує і зменшує час приготування їжі. Однак, як виявилося, не всі продукти можна в ній готувати.

Які продукти категорично не можна готувати в мультиварці, розповіли експпрти.

Попкорн

Як відомо, максимальна температура в більшості мультиварок не перевищує 175 °C, а для попкорну потрібно як мінімум 200 °C. Тому повітряну кукурудзу краще готувати в сковороді або мікрохвильовій печі.

Молочні каші

Молочну кашу можна варити в мультиварці тільки при спеціальному режимі. Молоко при закипанні неодмінно почне "тікати" і тому мультиварку доведеться довго відмивати. Відзначимо, що час приготування значно збільшується, приблизно до години.

Млинець

Посмажити млинці в мультиварці вам не вдасться. Все тому, що вони навіть не зможуть "прихопитися" в глибокій чаші мультиварки і перевернути ви їх точно не зможете.

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Тому найкращим рішенням буде посмажити млинці на сковороді.

Картопля фрі

Таке блюдо обсмажують в киплячій олії при 227 °C. відповідну температуру не в змозі забезпечити навіть мультиварка з найбільшою потужністю 1000 Вт.

Однак, підсмажити звичайно можна, але вона не буде такою хрусткою, як картопля фрі.

Безе

Такий французький десерт в мультиварці точно не вийде. Зокрема, він повинен випікатися при низькій температурі в сухій атмосфері.

А так, як в мультиварці, то безе не вийде хрустким.

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