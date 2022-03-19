Які 5 продуктів повинні бути в кожному будинку, щоб вижити під час війни

В умовах воєнного стану важливо подбати про те, щоб в будинку був запас їжі, якого вистачить для виживання. Які саме продукти слід придбати і як робити запаси не під впливом паніки, розповіла лікар-дієтолог Анна Пархоменко в Instagram.

"Продумайте список продуктів, щоб не витратити занадто багато грошей і купити продукти, на яких дійсно можна протриматися навіть в екстремальних умовах", - зазначила експерт.

Ганна Пархоменко зазначила, що список складений з урахуванням ідеальних умов. На жаль, у багатьох областях України полиці в супермаркетах стрімко порожніють.

Якщо зазначених продуктів немає, дійте з урахуванням ситуації з продуктами у вашому місті.

Які продукти повинні бути в кожному будинку під час війни

Крупи. Три-чотири види круп по 1 кг. Серед найкорисніших і поживних – вівсянка (не пластівці), перловка, гречка і пшоно. У кукурудзяній, манній крупі, шліфованому рисі і ячної крупі корисних мікроелементів менше. Вибирайте каші, які можна готувати на воді, так як молока може не бути.

Макарони - 1-2 кг;

Вермішель і супи швидкого приготування (10-20 порцій);

Картопля - до 5 кг. Дієтолог радить концентруватися на крупі і макаронах. Картопля псується швидше.

Горіхи - два види по 1 кг. Дієтолог зазначає, що в мигдалі і волоському горісі менше омега-6, який може викликати запалення.

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