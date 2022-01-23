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Як тренуватися в залі правильно без шкоди для здоров'я - відповідь експерта

23 січня 2022, 02:39

Найчастіше люди в літньому віці страждають від серцево-судинних захворювань, болю в спині і шиї, остеопорозу, остеоартриту, діабету і деменції.

Sport Life, Тренажерний зал
Як отримати користь від занять в тренажерному залі

За інформацією медиків, постійна фізична активність може продовжити здоров'я до похилого віку, інформує Lifehacker.

У поєднанні з правильним харчуванням це може захистити від недоумства, деменції і багатьох захворювань внутрішніх органів.

Найчастіше люди в літньому віці страждають від серцево-судинних захворювань, болю в спині і шиї, остеопорозу, остеоартриту, діабету і деменції.

За даними ВООЗ, вікові зміни непослідовні і нелінійні і немає чіткого віку "старіння". Багато в чому це залежить від способу життя людини і його активності в більш ранні роки.

Фізично активні люди за даними одного дослідження, можуть збільшити свої шанси на більш здорову старість на 39%.

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Які тренування будуть правильними

Всі вправи повинні бути спрямовані на підтримку здоров'я серця і судин, захисту кісток, м'язів і суглобів і для підтримки ясного розуму. Так виглядає приблизний план на тиждень:

  • 150-300 хвилин легкої або 75-150 хвилин інтенсивної кардіонавантаження. Час можна розподілити індивідуально. Наприклад, щоденні прогулянки пішки на свіжому повітрі по 20-40 хвилин або п'ять разів на тиждень бігати по 15-30 хвилин.
  • Два-три силові тренування на основні групи м'язів. Це можуть бути заняття в тренажерному залі, на спортивному майданчику або вдома.
  • Два-три заняття йогою. Кожне заняття - від 30 до 60 хвилин.

Кожна людина може скласти свій індивідуальний план, в залежності від вільного часу. І підібрати той вид спорту, який підходить більше.

Кардіо можна зробити способом життя -щоденні пробіжки, прогулянки, їзда на велосипеді, рухливі ігри на свіжому повітрі.

Йога підходить тим, хто більш схильний до емоційних стресів. Потрібно приділяти увагу не тільки розтяжок, але і концентрації на диханні і своєму тілі.

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