Як допомогти організму під час війни: 5 продуктів, які категорично не можна їсти при стресі

Стрес і їжа

В Україні вже більше 2 тижнів йде війна. Це дуже сильно відбилося на здоров'ї через постійний стрес і напрузі.

Лікар Катерина Толстікова в Instagram дала кілька корисних порад, які допоможуть привести організм в стабільний стан і трохи розслабитися.

Що важливо їсти під час війни, щоб не нашкодити організму

Варто купувати консерви, тушонку, рибу.

Додайте в раціон мариновані овочі (огірки/помідори/квашена капуста). Клітковина дуже потрібна під час стресу, так як через постійну напругу можливі запори.

Обов'язковими в раціоні горіхи і насіння. Вони підтримають роботу гормонів, надовго дадуть ситість, налагодять нормальну роботу нервової системи.

Стрес сильно вимотує роботу всіх органів, а глюкоза - найпростіше і швидке "паливо" для організму.

Жувальна гумка допомагає заспокоїти стрес. Вона повинна бути в будь-якій кишені.

Стрес і їжа - дві речі, тісно пов'язані. Але, не всі продукти приносять користь під час емоційного стану і можуть його погіршити.

Що не можна їсти під час стресу

Печиво і сушки можуть привести до тяжких наслідків зі здоров'ям.

Сир Тофу перший ворог того, хто знаходиться в стресі. Тофу містить багато міді, а саме ця речовина в організмі пов'язують з підвищеним рівнем стресу.

Кава - відмінне джерело енергії на дуже короткий проміжок часу. Під час стресу його категорично не варто пити.

Смажена їжа може спровокувати проблеми з ЖКГ. Таку їжу не варто їсти під час важкого стресового стану.

Кекси, торти та інша випічка призводять до поганого самопочуття.

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