Яким чином надати підтримку постраждалим від війни: поради психолога

Як надати підтримку постраждалим під час війни / ua.depositphotos.com

Тим, хто постраждав від війни, морально або фізично, доводиться дуже важко. У таких складних умовах людям вкрай важлива підтримка.

Психологи відзначають, що підтримати іншу людину не так вже й складно, але потрібно робити це правильно, йдеться в публікації Психологічна підтримка.

У більшості випадків проявляється наша емпатійність і не варто плутати її зі співчуттям. Співчуття - це одна з реакцій на емпатію.

А емпатія - це здатність зрозуміти і відчути почуття іншої людини. Зараз дуже багато людей пережили справжні жахи, і вони хочуть бути почутими, а не ось це: "я тебе розумію".

Як правильно надати підтримку і не нашкодити

Кожна людина має свою унікальну історію і досвід, і тому говорити "Я тебе розумію" буде недоречно. Це може викликати лише роздратування. Використовуйте замість цього фрази в стилі: "я хочу зрозуміти твої почуття", "те, що тобі довелося пережити - жахливо", "я можу тобі чимось допомогти?" Не знецінюйте почуття людини і не порівнюйте його ситуацію з іншими. Так ви можете тільки відштовхнути її від себе і залишити наодинці зі своїми почуттями. Уникайте фраз: "дурниці, не хвилюйся", "добре, що жива, а іншим ще гірше", тощо. Якщо людина не хоче ділитися з вами якоюсь інформацією - не тисніть на неї. Можливо, вона не готова розділити пережите з кимось, тому почекайте. Не оцінюйте вчинки людини: "а якщо б мене послухала", "а чому відразу не виїхала" і так далі. Навпаки, постарайтеся поставити акцент на позитивних рисах, сильних сторонах людини. Не потрібно такого: "Ой, бідненька", "мені так шкода тебе" – так ви ще більше заганяєте людину в позицію жертви. Можливо, найголовніше - це проявляти активне слухання. Просто вислухайте людину спокійно, не перебиваючи і не підганяючи. Важливо також пам'ятати і про себе. Ви не зобов'язані підтримувати всіх на шкоду самому собі. Важливо діяти спираючись на власні сили, коли відчуваєш в собі внутрішню енергію і ресурс. Якщо ви не можете допомогти, то краще скоординувати до того, хто зможе надати якісну підтримку.

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