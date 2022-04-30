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Як позбутися від підвищеного тиску: лікарі назвали шість способів

30 квітня 2022, 03:34

Лікарі назвали шість способів, які допоможуть позбутися від підвищеного тиску і в рази знизять ризик розвитку інсультів.

Тиск
Як знизити високий тиск / Клініка сучасної медицини

Проблема з підвищеним тиском може проявитися у дорослої людини в будь-якому віці. Найчастіше гіпертонія починає розвиватися через неправильний спосіб життя, постійних стресів, зловживання алкогольними напоями, забрудненого середовища проживання або ж - генетичної схильності.

Лікарі назвали шість способів, які допоможуть позбутися від підвищеного тиску і в рази знизять ризик розвитку інсультів.

Дієта

Медики рекомендують дотримуватися дієти, яка має основне правило – якомога менше солі в їжі. Добова доза солі для людини - 4-5 м перевищення цієї дози може спровокувати розвиток гіпертонії.

Слід відзначити, що важливо не тільки знизити вживання солі при приготуванні страв, але і обирати ті продукти, які містять її якомога менше.

Фізична активність

За словами експертів, знизити ризик розвитку проблем з судинами, серцем і тиском допоможуть регулярні фізичні вправи – не менш ніж 30 хвилин на день.

Це допомагає підвищити метаболізм глюкози і знизити тиск. Можна обирати той вид фізичної діяльності, який підійде саме вам. І навантаження слід збільшувати поступово.

Контроль за вагою

Зайва вага стає причиною багатьох проблем зі здоров'ям. Але ожиріння часто призводить до гіпертонії. Справа в тому, що через зайвих кілограмів можуть утворюватися у великій кількості ліпіди в крові.

Відмова від шкідливих звичок

У першу чергу - від куріння і спиртного. Нікотин і алкоголь згубно впливають на серцево-судинну систему і зловживання стає частою причиною виникнення інсульту та інфаркту.

Режим роботи і відпочинку

Якщо постійно лягати спати дуже пізно, не дотримуватися необхідної кількості годин для відпочинку, то можна порушити роботу всього організму. І це призводить до проблем з тиском.

Стабілізація душевного стану

Якщо ви постійно перебуваєте в стані гострого стресу, постійно про щось переживаєте, хвилюєтеся - це теж призводить до підвищення тиску. Приведіть в порядок нервову систему і намагайтеся стабілізувати свій психологічний стан.

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