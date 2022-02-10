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Як часто потрібно міняти постільну білизну: відповідь експерта

10 лютого 2022, 02:23

Перед пранням потрібно вивчити етикетку і адаптувати режим до конкретної тканини. До того ж потім варто попередньо обробити плями.

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Як часто потрібно міняти постільну білизну / 1zoom.ru

Експерти розповіли, як часто слід міняти постільну білизну вдома, адже це вогнище мікробів та алергенів, тому прати його потрібно дуже ретельно і правильно.

У посібнику правильного чищення ліжка, опублікованому на Reviewed, мова йде про те, що прати білизну слвд не рідше, ніж раз на два тижні.

Під час сну на шкірі можуть накопичуватися мертві клітини, пилові кліщі, шкірний жир і бактерії, які залишаються на ліжку.

Перед пранням потрібно вивчити етикетку і адаптувати режим до конкретної тканини. До того ж потім варто попередньо обробити плями.

Експерти кажуть, що використання інтенсивного циклу з гарячою водою прекрасно видаляє шкірне сало. Важливо не перезавантажувати пральну машину, білизна має вільно бавтатися в барабані.

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Відзначається, що іноді варто вивішувати білизну на відкритому повітрі, щоб її висушувало сонце. Прасувати простирадла слід для остаточного видалення мікробів і пилових кліщів.

Для чистоти ліжка не достатньо просто випрати постільну білизну. Захист потрібен також і матрацу. Тому, оскільки випрати його не вийде, то краще купити наматрацник.

Це простий і одночасно ефективний спосіб дозволить повністю очистити ліжко. Адже наматрацник теж можливо зняти і випрати разом з білизною. Та й взагалі, без наматрацника ваш матрац перетворитися на розсадник бактерій, тому навіть часта зміна білизни не дасть жодного позитивного результату.

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