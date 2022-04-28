Інфаркт міокарда: які симптоми не пов'язані з болем у грудях

Лікарі назвали симптоми інфаркту, які не пов'язані з болем у грудях / ua.depositphotos.com

Медики з'ясували, які симптоми інфаркту жодним чином не пов'язані з болем у грудях.

Такий висновок був зроблений після спостережень за більш ніж 4700 добровольцями старших за 18 років, які потрапили до лікарні в період з жовтня 2010 року по вересень 2019 року, повідомляє Escardio.

За словами португальського доктора Пауло Медейроса, у пацієнтів із задишкою або утомою прогноз був гіршим, ніж у пацієнтів з болем у грудях.

При цьому частіше такі симптоми зустрічалися у жінок, ніж у чоловіків. Такі прояви були також у людей з такими станами, як гіпертонія, діабет, захворювання нирок і легень.

Вчені вважають, що діагноз інфаркт міокарда слід розглядати навіть якщо пацієнт не скаржиться на біль у грудях.

У більшості випадків ознаки інфаркту міокарда такі:

Інтенсивний постійний біль за грудиною.

Біль не припиняється після прийому нітрогліцерину.

Тривалість болю більш ніж 15 хвилин.

При таких симптомах необхідно негайно телефонувати за номером 103.

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