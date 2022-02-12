Експерти розповіли, чи корисні домашні яйця

Чи корисні домашні яйця / ua.depositphotos.com

Люди думають, що сільська продукція є більш якісною і корисною.Але якщо це стосується яєць, то це не зовсім так, інформує видання Ukr.Media.

За словами експерта з Китаю, різниця між домашніми і магазинними яйцями полягає тільки в тому, який корм вживають кури - домашні птахи харчуються вільно тим, що знайдуть.

Вони їдять різні бур'яни, кукурудзу та зелень. Тому смак у яєць лише трохи відрізняється, проте різницю помітити складно. Відзначається, що кури на птахофабриках харчуються спеціальним збалансованим кормом, завдяки якому яйця містять в собі багато мінералів, таких як залізо, магній і кальцій.

А сільська продукція відрізняється високим вмістом холестерину, кератину і вітаміну В2.

Однак, експерт каже, що різниця в смаку практично невідчутна, тому купувати сільську продукцію з думкою про те, що вони корисніші, не варто. До того ж, такі яйця зазвичай коштують дорожче, тому покупці часто переплачують просто так.

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Як розповів експерт, сільські яйця добре підійдуть для дитячого харчування. А ось ті мінерали, які знаходяться в магазинній продукції, слід вживати тільки дорослим.

Тому обирати яйця потрібно виходячи з особистих потреб власного організму.

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