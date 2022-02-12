УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Здоров'я

Експерти розповіли, чи корисні домашні яйця

12 лютого 2022, 23:53

Сільські яйця добре підійдуть для дитячого харчування. А ось ті мінерали, які знаходяться в магазинній продукції, слід вживати тільки дорослим.

Яйце
Чи корисні домашні яйця / ua.depositphotos.com

Люди думають, що сільська продукція є більш якісною і корисною.Але якщо це стосується яєць, то це не зовсім так, інформує видання Ukr.Media.

За словами експерта з Китаю, різниця між домашніми і магазинними яйцями полягає тільки в тому, який корм вживають кури - домашні птахи харчуються вільно тим, що знайдуть.

Вони їдять різні бур'яни, кукурудзу та зелень. Тому смак у яєць лише трохи відрізняється, проте різницю помітити складно. Відзначається, що кури на птахофабриках харчуються спеціальним збалансованим кормом, завдяки якому яйця містять в собі багато мінералів, таких як залізо, магній і кальцій.

А сільська продукція відрізняється високим вмістом холестерину, кератину і вітаміну В2.

Однак, експерт каже, що різниця в смаку практично невідчутна, тому купувати сільську продукцію з думкою про те, що вони корисніші, не варто. До того ж, такі яйця зазвичай коштують дорожче, тому покупці часто переплачують просто так.

Реклама

Як розповів експерт, сільські яйця добре підійдуть для дитячого харчування. А ось ті мінерали, які знаходяться в магазинній продукції, слід вживати тільки дорослим.

Тому обирати яйця потрібно виходячи з особистих потреб власного організму.

Читайте також:

viber
здоров'я продукти харчування курячі яйця
Зараз ви переглядаєте новину «Експерти розповіли, чи корисні домашні яйця». Інші новини медицини читайте в розділі «Здоров'я». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 12 лютого 2022: Левам – обман, Скорпіонам - перевірка на міцність, Козерогам - ворогиГороскоп на сьогодні, 12 лютого 2022: Левам – обман, Скорпіонам - перевірка на міцність, Козерогам - вороги Модний френч манікюр 2022 з дивовижним омолоджувальним ефектомМодний френч манікюр 2022 з дивовижним омолоджувальним ефектом Принесуть неймовірне багатство: які картини повинні бути в кожному будинкуПринесуть неймовірне багатство: які картини повинні бути в кожному будинку Як потрібно правильно їсти гречку - поради медикаЯк потрібно правильно їсти гречку - поради медика Кривавий розстріл солдатів у Дніпрі: у ДБР озвучили основну версію трагедіїКривавий розстріл солдатів у Дніпрі: у ДБР озвучили основну версію трагедії
00:51

Прикмети на 13 лютого: що не можна робити в день Микити і як не потрапити в біду

00:19

Гороскоп на сьогодні, 13 лютого 2022: Терезам - старі образи, Скорпіонам - роман з ворогом, Стрільцям - віщі сниВідео

12 лютого, субота
23:53

Експерти розповіли, чи корисні домашні яйця

23:26

Кулеба поспілкувався з головю МЗС Туреччини: обговорили ситуацію в Чорному та Азовському морях

22:51

"Канада дала потужний сигнал, що ми разом": Зеленський провів розмову з Трюдо

Реклама
22:42

Україну на Євробаченні-2022 представить Alina Pash

22:24

В Україні майстер-самоучка побудував екстремальний всюдихід

21:21

Балувана Галя проти безприданниці: рецензія на фільм "Смерть на Нілі"Відео

21:13

Євросоюз не має наміру закривати свої представництва в Україні

20:38

Вторгнення відміняється: Туреччина повідомила про нові дані з Росії і Білорусі

20:21

"Вторгнення принесе страждання": в Білому домі повідомили деталі розмови з Путіним

20:16

Росія звинуватила США в порушенні кордону, військовому аташе вручили ноту

20:13

Макрон поговорив із Зеленським після розмови з Путіним: що обговорили

19:45

"Гей, нові Колумби й Магеллани": рецензія на фільм "Анчартед: незвідане"

19:34

Шанс уникнути загострення за допомогою дипломатії зараз більший, ніж загроза вторгнення – Подоляк

19:30

Ця війна не за територіїПогляд

19:20

Розмова Байдена з Путіним тривала трохи більше години: обговорювали загрозу вторгнення

18:51

На Буковині податківець влаштував смертельну ДТП, у крові виявили наркотики

18:30

Загроза вторгнення Росії: Шмигаль звернувся до українців та закликав не панікуватиВідео

18:18

"Агресор не візьме жодне місто": Резніков і Залужний запевнили в готовності України оборонятисяВідео

Реклама
18:07

Коли - накопичувати, а коли - витрачати: названі самі грошові дні березня 2022 за місячним календаремВідео

18:02

Зірка Жночого Кварталу блиснула пружними принадами в сексі-образі в стилі 90-их

17:50

"Захід навмисно нагнітає ситуацію": РФ прокоментувала заяви про можливе вторгнення в Україну

17:22

Jerry Heil показала рідкісне фото 20-річного красеня-брата

17:12

На Дніпрі відкололася крижина, на якій були близько 200 рибалок

16:35

Українці зможуть щеплюватися вакциною Johnson & Johnson – Литва передасть партію препаратуВідео

15:18

Названо 5 небезпечних речей, які не можна фотографуватиВідео

15:04

Звірине ім'я для новонародженого: як Кайлі Дженнер назвала сина

15:00

У моду на 2022 рік увійшла запаморочлива стрижка чоппі боб, що дарує відчуття свободиФото

14:56

"Артемія звільнять": адвокати "дніпровського стрільця" заявили, що відео нічого не доводитьВідео

14:56

Масштабна військова операція Росії проти України не підготовленаПогляд

14:54

Блінкен зідзвонився з Лавровим: Москва звинуватила Вашингтон у "підбурюванні"

14:46

Готуємося до будь-яких ризиків, але маємо опиратися на докази – Зеленський про вторгнення 16 лютогоВідео

14:31

Розголошені плани Росії – це зруйновані плани, 2014 рік не повториться – Міноборони

14:18

"Ліва на три розміри більше правої": Леся Нікітюк оголила груди в розпусному купальнику

14:15

У посольстві США підтвердили евакуацію частини дипломатів з України

13:38

Зеленський хотів потрапити на обкладинку Men's Health, а Мендель мало не з'явилася на сторінках Playboy

13:17

6 незамінних речей, які дозволять виглядати модно навесні 2022

12:57

США і ЄС передумали відключати Росію від SWIFT - ReutersВідео

12:41

У Києві готуються до можливого вторгнення Росії: затверджено план евакуації населення

Реклама
12:10

США планують евакуювати майже всіх співробітників посольства в Україні - AP

12:09

Вікторія Смеюха розкрила халатик, під яким опинилися лише її вабливі форми

12:02

ЗСУ готові давати відсіч, важливо зберігати спокій: у МЗС України звернулися до громадянВідео

11:33

Посольство Великобританії залишається працювати у Києві попри загрозу вторгнення РосіїВідео

11:04

Померла зірка фільму Тихий Дон - актриса Зінаїда Кирієнко

11:00

З України почали виїжджати російські дипломати - росЗМІ

10:36

В Україні помітно злетіла в ціні капустаВідео

10:16

Даша Астаф'єва засвітила збуджені соски в гарячому бікіні

09:43

Вторгнення Росії в Україну 16 лютого: в ЄС і Британії не погодилися з прогнозом Байдена - PoliticoВідео

09:30

Як зараз виглядає єдиний син Жанни Фріске - 8-річний Платон

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти