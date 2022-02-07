Експерт пояснила, чому шкідливо відсипатися на вихідних

Чому не варто довго спати у вихідні / ua.depositphotos.com

Протягом всього робочого тижня всі з нетерпінням чекають на вихідні аби відключити будильник і гарненько виспатися.

Але насправді це може мати згубний вплив на ваш режим сну, вважає експерт зі сну Стефані Ромішевськи.

"Надолужування" сну у вихідні часто тільки лише посилює погані цикли сну і може привести до безсоння", - передає її слова Express.

Експерт зазначила, що дозволяти собі поспати довше час від часу - нормально, проте не слід перетворювати це на звичку.

"Коли ми довго лежимо, нашому мозку важко зрозуміти, коли стреба відчувати сонливість, оскільки за його відчуттями у вас був "додатковий" сон, навіть якщо ви лягли спати пізніше та не виспалися", - говорить Стефані.

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Що стосується підтримки режиму, ви маєте підготуватися до сну, відповідним чином адаптувавши свій розпорядок - скоротивши час перед екраном телефону або телевізора приблизно на одну-дві години, перш ніж лягти спати.

Звична рутина життєво важлива, аби "підтримувати синхронізацію циклів сну вашого тіла", пояснив фахівець зі зміни поведінки доктор Рошан Мохідін.

Навіть якщо ви працюєте з дому і не витрачаєте час на дорогу, не слід лягати спати пізніше і проводити в ліжку більше часу, як би це не було заманливо.

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