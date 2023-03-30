Скільки потрібно спати, щоб уникнути пивного живота: несподівані результати дослідження

Останнє дослідження включало дані більш ніж 5100 дорослих у віці від 18 до 59 років.

Як сон впливає на формування вісцерального жиру / pixabay.com

Вісцеральний жир, від якого формується так званий пивний живіт, може накопичуватися через нестачу сну.

Нове дослідження, опубліковане в журналі Sleep Medicine, виявило зв'язок між недосипанням і вісцеральним жиром — небезпечним жиром на животі, який накопичується навколо життєво важливих органів і пов'язаний з порушенням обміну речовин і резистентністю до інсуліну.

Вчені прийшли до висновку, що спати потрібно від семи до восьми годин на добу. При цьому дослідження показує, що на одну годину менше щоденного сну може привести до загального збільшення маси вісцерального жиру приблизно на 12 грамів.

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"Тривалість сну негативно пов'язана з накопиченням маси вісцерального жиру в дорослому віці, і, можливо, немає ніякої користі, крім восьми годин сну в день", - йдеться в звіті міжнародної групи вчених.

Останнє дослідження включало дані більш ніж 5100 дорослих у віці від 18 до 59 років, які відповіли на національне обстеження здоров'я та харчування США за 2011-2012 та 2013-2014 роки.

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