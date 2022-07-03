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Що буде з організмом, якщо пити дуже багато води

3 липня 2022, 03:00

За словами доктора Майка Бола, вода, яка випивається у великій кількості, може нашкодити ниркам.

Вода
Що буде, якщо випити відразу дуже багато води / ua.depositphotos.com

Якщо швидко випити багато води, це може призвести до дуже небезпечних наслідків, повідомляє Daily Banner.

За словами доктора Майка Бола, вода, яка випивається у великій кількості, може нашкодити ниркам.

"Зайва вода спочатку всмоктується в кровотік, а потім фільтрується нирками і виводиться з організму у вигляді сечі. Нирки звичайного здорової дорослої людини можуть видаляти до одного літра води на годину. Якщо протягом декількох годин споживати понад цю кількість, виникне ризик водної інтоксикації та інших побічних ефектів", - сказав Бол.

Також експерт перерахував ознаки, які вказують на водну інтоксикацію:

  • Нудота і блювота;
  • Сплутаність свідомості;
  • Забудькуватість;
  • Головний біль.

Організму, який постраждав від надлишку води, потрібна допомога. Якщо стан гіпонатріємії (водної інтоксикації) почне прогресувати, його наслідком можуть стати дуже важкі симптоми:

  • галюцинація,
  • судома,
  • порушена мова,
  • слабкість,
  • спазми м'язів,
  • погіршення роботи мозку
  • кома.

Крім того, Бол додав, що ризик постраждати від небезпечних наслідків води, що випивається у великій кількості, особливо високий у тих, хто постійно втамовує спрагу водою в умовах фізичних навантажень або екстремальної спеки без додаткової мінералізації організму. До того ж можливі проблеми з психікою, через які вода споживається в надмірних дозах.

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