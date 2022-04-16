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Чим замінити миючий засіб в домашніх умовах: поради експертів

16 квітня 2022, 04:55

Звичайний засіб для миття посуду можна замінити іншими засобами, які можна знайти в будь-якому домі..

посуд, миття посуду
Чим замінити миючий засіб вдома / ua.depositphotos.com

Миття посуду під час війни може стати складним процесом, адже у багатьох українців є проблеми з гарячою водою і необхідними засобами.

Звичайний засіб для миття посуду можна замінити іншими засобами, які можна знайти в будь-якому будинку.

Господарське мило

Будь-яке господарське мило відмінно підійде для миття посуду. Потрібно зробити мильний розчин - потерти мило і розбавити теплою водою.

Потім занурити в цей розчин посуд і залишити ненадовго. Після цього вимити і добре прополоскати чистою водою.

Сода

Звичайна питна сода безпечна для здоров'я людини і відмінно справляється з будь-якими видами забруднення. Також вона служить відмінним засобом проти мікробів.

Содою можна відмити будь-яку каструлю і сковороду, повернути білизну чашкам і тарілка. Але будьте обережні - содою не можна мити посуд з антипригарною поверхнею.

Лимонна кислота

Ще одне домашнє засіб, яке допоможе видалити навіть бруд, котрий в'ївся. А ще лимонна кислота відмінно справляється з накипом - візьміть 3 ч.ложки кислоти, насипте їх в чайник, залийте водою і залиште на ніч. Вранці добре прополощіть.

А можна засипати лимонну кислоту в чайник, долити води і покип'ятити. А потім добре виполоскати.

Оцет

Оцет відмінно справляється з жирним посудом і допомагає видалити їжу, яка пригоріла в каструлі. Також за допомогою оцту відмінно відмивається будь-який скляний посуд.

Для видалення накипу оцет теж використовують. Але щоб позбутися неприємного запаху, слід після використання оцту двічі прокип'ятити чайник або каструлю з чистою водою, а потім добре виполоскати.

Гірчиця

Видаляє будь-який жир з посуду і практично всі види забруднень. З сухою гірчицею можна просто мити посуд, коли немає під руками спеціального засобу.

Просто насипте на мочалку або ганчірочку, протріть брудні місця, а потім сполосніть водою.

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