Бустер у розпал епідемії COVID-19: Комаровський дав несподівану пораду

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Відомий лікар Євген Комаровський прокоментував поширену думку про те, що вакцинацію в розпал епідемії робити небезпечно.

Як підкреслив він у ефірі каналу Україна 24, пацієнтам можна йти як на основне щеплення від ковіда, так і на бустерну дозу.

"Люди, епідемія поліомієліту зупинена саме вакцинацією, в самий її розпал. Епідемія дифтерії в 1991-95 рр.теж зупинена саме масовою вакцинацією, і теж в її розпал. Вакцинація потрібна навіть у розпал пандемії і вона реально захищає", - стверджує лікар.

За його словами, навіть якщо пацієнт тільки сьогодні отримав вакцину і сьогодні ж зустрівся з вірусом, це ніяк не погіршує шанси і прогноз.

Співрозмовник переконує, що ризику для здоров'я від вакцини немає, зате багаторазово підвищуються шанси перенести хворобу легко.

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"Так, вакцина повністю не захистить вас від хвороби. Але дасть вам шанси перенести захворювання якомога легше і не потрапити в реанімацію", - додав Комаровський.

Нагадаємо, раніше лікар Євген Комаровський розкритикував застосування препарату, який призначають при коронавірусі.

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