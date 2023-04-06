Без шкоди для здоров'я: яка максимальна добова доза цукру для людини

Дослідники дійшли висновку, що надмірне споживання цукру підвищує ризик 45 захворювань.

Яка максимальна добова доза цукру для людини / ua.depositphotos.com

Для підтримки здоров'я необхідно щодня вживати не більше шести чайних ложок цукру, показало міжнародне дослідження.

Вчені з США і Китаю вивчили вплив кількості "вільного цукру", що додається в їжу і напої, на 83 показника здоров'я, пише Mirror.

Дослідники дійшли висновку, що надмірне споживання цукру підвищує ризик 45 захворювань, включаючи астму, діабет, ожиріння, хвороби серця, депресію, деякі види раку і навіть смерть.

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Депресія була особливо сильно пов'язана з високим споживанням цукру, згідно з оглядом 67 спостережних досліджень та шести клінічних випробувань.

Автори дійшли висновку, що вільний цукор слід обмежувати до шести чайних ложок на день і рекомендували обмежити кількість підсолоджених цукром напоїв до одного на тиждень.

Автор дослідження Ліангрен Лю, доцент Західно-китайської лікарні, заявив, що високе споживання цукру в раціоні, особливо споживання цукрів, що містять фруктозу, шкідливо пов'язане з великою кількістю наслідків для здоров'я.

"Ми рекомендуємо зменшити споживання вільних цукрів або доданих цукрів до рівня менше 25 г на день", - пояснив автор досліджень.

Раніше відомий лікар-дієтолог Перрос-Гірек Паскаль Гурдон розповіла, скільки солодкого людям можна їсти на добу (і уникати при цьому зайвої ваги).

За словами медика, щоб не переїсти солодощів, рекомендується не замінювати ними цілий прийом їжі, а також не їсти десерти між прийомами їжі.

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