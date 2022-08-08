Кавун або диня: де більше нітратів і кому не можна їсти

Де більше нітратів в кавуні або дині, і коли можна їсти кавун.
Серпень - час смачних і соковитих кавунів та ароматної дині. Як безпечно для здоров'я вживати літні плоди, розповів заслужений лікар Євген Комаровський.
У ранніх кавунах і динях дійсно багато нітратів. Чим більше у фрукті рідини - тим більше нітратів.
Тому слід почекати з покупкою до кінця липня точно - тоді баштанні вже зріють природним способом та більш безпечні.
Що краще - кавун чи диня?
Диня, з точки зору кількості нітратів, - безпечніше. Адже чим більше вологи, тим більше нітратів.
Ніяке постукування, тріщання - не працюють. Єдина ознака дозрілої дині або кавуна - сухий хвостик. Це означає, що плід вже відокремився від кореневої системи.
Кавун можна давати дитині після року. Крім того - це відмінний варіант для дитини, яка перенесла кишкову інфекцію і потрібно відпоїти.
Також кавун з холодильника відмінно гартує носоглотку дитини.
Кому не можна їсти кавун
- якщо є захворювання підшлункової залози в гострій фазі;
- захворювання серця, які супроводжуються затримкою рідини в організмі;
- аденома передміхурової залози;
- післяопераційні спайкові процеси.
Кому не можна їсти диню
- при розладах шлунка;
- гострому панкреатиті та інших важких захворюваннях підшлункової залози;
- при наявності каменів у внутрішніх органах, метеоризмі, діареї, важких хворобах простати та порушеннях в роботі сечостатевої системи.
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