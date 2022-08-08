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Кавун або диня: де більше нітратів і кому не можна їсти

8 серпня 2022, 18:19

Де більше нітратів в кавуні або дині, і коли можна їсти кавун.

кавун, диня
Кавун або диня - що корисніше / pixabay

Серпень - час смачних і соковитих кавунів та ароматної дині. Як безпечно для здоров'я вживати літні плоди, розповів заслужений лікар Євген Комаровський.

У ранніх кавунах і динях дійсно багато нітратів. Чим більше у фрукті рідини - тим більше нітратів.

Тому слід почекати з покупкою до кінця липня точно - тоді баштанні вже зріють природним способом та більш безпечні.

Що краще - кавун чи диня?

Диня, з точки зору кількості нітратів, - безпечніше. Адже чим більше вологи, тим більше нітратів.

Ніяке постукування, тріщання - не працюють. Єдина ознака дозрілої дині або кавуна - сухий хвостик. Це означає, що плід вже відокремився від кореневої системи.

Кавун можна давати дитині після року. Крім того - це відмінний варіант для дитини, яка перенесла кишкову інфекцію і потрібно відпоїти.

Також кавун з холодильника відмінно гартує носоглотку дитини.

Кому не можна їсти кавун

  • якщо є захворювання підшлункової залози в гострій фазі;
  • захворювання серця, які супроводжуються затримкою рідини в організмі;
  • аденома передміхурової залози;
  • післяопераційні спайкові процеси.

Кому не можна їсти диню

  • при розладах шлунка;
  • гострому панкреатиті та інших важких захворюваннях підшлункової залози;
  • при наявності каменів у внутрішніх органах, метеоризмі, діареї, важких хворобах простати та порушеннях в роботі сечостатевої системи.

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